وفاة سيدة ونجلها في انهيار عقار بحي الجمرك الإسكندرية

لقيت سيدة ونجلها مصرعهما، اليوم، في انهيار عقار بحارة النعنانى متفرع من شارع رأس التين بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية.



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 6 حارة النعناني متفرع من شارع رأس التين، ووجود حالتين وفاة بمحل الواقعة.



وعلى الفور، انقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات دفاع مدني وسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار بناء قديم، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وابنها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.