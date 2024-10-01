بالفيديو.. محمد صبحي يشارك آراء جمهوره بعد عرض مسرحيته الجديدة

نشر الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو يعرض آراء جمهوره بعد حضور العرض المسرحي الجديد "فارس يكشف المستور".

https://www.instagram.com/reel/DAj31y9oxDC/?igsh=MWUwbXhvM2VsM3BycA==

وجاءت آراء جمهوره تشيد بالعرض المسرحي، وعن سعادتهم بحضور العرض وعودة الفنان محمد صبحي سريعاً بعرض مسرحي جديد.

نشر الفنان محمد صبحي فيديو خلال الأيام القليلة الماضية، قبل بداية العرض المسرحي، يقدم لجمهوره بعض الإرشادات لحضور العرض المسرحي، ووعد فيه الجمهور بعرض مسرحي يكمل مشواره الذي إعتاد عليه الجمهور.

يشار أن الفنان محمد صبحي شارك بآخر عروضه المسرحية "عيله اتعمل لها بلوك"، والذى حقق نجاحاً كبيراً طوال مواسم عرضه.