قيادات وزارة البيئة تتفقد سير عمل منظومة قش الأرز بمحافظة البحيرة

قامت الدكتورة شيرين فكرى مساعد وزيرة البيئة للسياسات البيئية والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع وعلى دومه رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظة البحيرة بجولة تفقدية بمحافظة البحيرة ؛ لمتابعة محاور عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة منظومة عمل نوبات تلوث الهواء الحادة فى محافظات المنظومة ؛ لضمان انتظام سير العمل و السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية و كافة مصادر التلوث الأخرى بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

واوضحت البيئة في بيان لها منذ قليل، انه خلال الجولة تم تقفد أعمال محاور التفتيش المسائية ، حيث تم زيارة أحد مصانع الطوب الواقعة بنطاق مركز ومدينة كوم حمادة، والتى تبين إلتزام صاحب مصنع الطوب بالضوابط وتوقيتات العمل المنصوص عليها بقرار محافظ البحيرة، وخلال المرور الميدانى على الأراضى ، تم رصد عدد 5 نقاط حرق داخل نطاق عمل المحور، وتم التعامل معها و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ويقوم فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة منذ فترة الإعداد للمنظومة بتنفيذ أنشطة وحملات توعوية للمزارعين لحثهم على الاستفادة من قش الأرز ذو الفوائد الاقتصادية الكبيرة وتجنب حرقه وتلويث البيئة والتعرض للمخالفات القانونية ، حيث تم تنفيذ ( 2100) نشاط توعوى استهدف بشكل مباشر المزارعيين والسيدات الريفيات.

وتبلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز بمحافظة البحيرة حوالى 186377 فدان، و بلغت نسبة الحصاد حوالى 48,8 %، وتشير الجولات الميدانية اليومية التى يتم تنفيذها فى محافظة البحيرة إلى حرص المزارعين على الإستفادة من قش الأرز بعد فرمه لإستخدامه كعلف للماشية أو لعمل كومات سمادية، كما يلقى كبس قش الأرز قبول لدى المزارعين لبيعه لأصحاب المزارع أو لتوريده لمصنع إنتاج الألواح الخشبية بمدينة إدكو، علاوة على الإستخدامات المنزلية الأخرى، كما هناك اتجاه لإنشاء مواقع لتجميع قش الأرز بكميات كبيرة وبيعه لأصحاب المزارع الكبرى أو لموردى القش لمصنع الأخشاب، حيث بلغ إجمالى الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة بالبحيرة لإنشاء مواقع نحو (16) موقع حتى الآن.

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