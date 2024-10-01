مشروع طهران يواجه الانهيار.. تخبط إيراني بعد اغتيال حسن نصرالله.. والعالم يسأل عن مصير"محور المقاومة"

شككت سائل إعلام دولية في مشروع طهران المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط، وأكدت أنه ينهار بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت.

وتغطي التقارير الدولية حرب إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي شملت أيضًا صراعها ضد حزب الله المدعوم من إيران على الجبهة اللبنانية.

والآن، مع اغتيال معظم قيادة حزب الله ووسط دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان ، تتساءل وسائل الإعلام عما إذا كان "محور المقاومة" التابع لطهران والمكون من وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ينهار.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول هذا الموضوع: "لقد توصلت إيران إلى هذه الاستراتيجية واستثمرت موارد هائلة لبناء القدرات القتالية لكل مجموعة وربطها ببعضها البعض".

ولكن رد المحور على قيام إسرائيل بقصف حزب الله في لبنان في الأسابيع الأخيرة - مما أسفر عن مقتل العديد من قادته واغتيال زعيمه - كان ضعيفًا حتى الآن، مما يشير إلى أن المحور أضعف وأكثر تفتتًا مما توقعه الكثيرون في المنطقة وأن إيران تخشى أن يؤدي توسيع الحرب إلى دفع إسرائيل إلى تحويل قوتها النارية إلى طهران ".

وبحسب التقرير الأمريكي: "كانت الفكرة بسيطة: عندما تندلع حرب كبيرة مع إسرائيل، فإن جميع أعضاء "محور المقاومة" المدعومة من إيران في الشرق الأوسط سينضمون إلى القتال في دفع منسق نحو هدفهم المشترك المتمثل الهجوم على إسرائيل".

كان حزب الله عضوًا بارزًا في محور إيران، وكان الأمين العام حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي ، شخصية بارزة. كانت له علاقات وثيقة مع إيران وكان بمثابة "قدوة" لقادة الحركات والجماعات الأخرى الموالية لإيران.

ووفقًا للمصدر، فإن اغتياله "هز بشدة" الأعضاء المتبقين في المحور، الذين ربما لم يكونوا مستعدين لتكبد حزب الله مثل هذه الخسائر الكبيرة.

في هذه المرحلة، لم يفهم المجتمع الدولي بشكل كامل سبب عدم مساعدة أعضاء آخرين في تحالف إيران لحزب الله في الأسابيع الأخيرة.

ويبدو أن معظمهم اعتقدوا أن الحزب الشيعي من لبنان قادر على الصمود في وجه إسرائيل. فضلاً عن ذلك، فإن الرد الإيراني الغامض وغير الواضح في أعقاب الضربة ترك الشكوك في أعضاء آخرين في شبكة طهران العنكبوتية.

واستعرضت صحيفة نيويورك تايمز ردود فعل الحركات والجماعات، وقالت: شن الحوثيون في اليمن والميليشيات في سوريا والعراق هجمات على إسرائيل أو القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، لكن معظمها تم إحباطه".

وقال قائدان لميليشيات موالية لإيران في العراق إنهما "لم يتلقيا أي تعليمات من إيران حول كيفية الرد. كان الجميع لا يزالون في حالة صدمة بسبب مقتل نصر الله".

كما تناولت قناة إن بي سي هذه القضية في مقال بعنوان "هل ينهار محور المقاومة الإيراني تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية؟".

وفي تقرير موسع عن أنشطة الميليشيات الموالية لإيران، كتبت القناة أن "الضربات الجوية الإسرائيلية التي قضت على القيادة العليا لحزب الله وتركت أمنه الداخلي في حالة يرثى لها تشكل ضربة مدمرة لمشروع إيران المستمر منذ عقود".

استغرق بناء هذا المشروع، وفقًا لمسؤولين سابقين في الاستخبارات الأمريكية تحدثوا إلى شبكة إن بي سي، عقودًا من الزمن، وكان يهدف إلى نشر القوة في الشرق الأوسط عبر شبكة وكلاء إيران.

اعتبرت إيران حزب الله حجر الزاوية في خطتها الاستراتيجية لتسليح وكلائها في مناطق مختلفة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى تسليح حزب الله وتسليح الميليشيات في العراق وسوريا واليمن أيضًا، مما سمح لإيران بمهاجمة إسرائيل يومًا ما من خلال وكلائها وتجنب المواجهة المباشرة.

لكن مسؤولين سابقين في الاستخبارات قالوا إن إيران أخطأت في تقدير رد فعل إسرائيل على الأحداث وبالغت في تقدير قوة شبكة وكلائها التي بنتها ــ مما أدى إلى انهيارها.

وبحسب شبكة إن بي سي، بدأت إسرائيل استهداف الحوثيين المدعومين من إيران بعد أن وجهوا ضربات موجعة لحزب الله في لبنان. وكانت جماعة الحوثي في اليمن قد وجهت تهديدات عديدة لإسرائيل منذ بدء الحرب، وهاجمت سفنًا مرتبطة بإسرائيل وأطلقت صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه الأراضي المحتلة. ومع ذلك، فقد تعرضت أيضًا لضربتين جويتين كبيرتين من قبل طائرات مقاتلة أمربكبة وإسرائيلية ردًا على ذلك.

وفي الوقت نفسه، وبينما تعاني الجماعات الموالية لإيران من الضربات المتوالية، لا تظهر طهران أي استعداد أو نية للتدخل في الصراع بشكل مباشر، وفقا للقناة.

ورغم أنها تهدد إسرائيل بشكل متكرر برد قاس، فإنها شددت أيضًا على قدرات حزب الله، مؤكدة أن الجماعات والحركات الموالية لها قادرة على التعامل مع الموقف بمفردها.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أعقاب اغتيال حسن نصرالله: "إن كل قوى المقاومة في المنطقة تدعم حزب الله وتقف إلى جانبه. وإن مصير هذه المنطقة سوف تحدده قوى المقاومة، وفي مقدمتها حزب الله".

لكن بحسب مسؤولين سابقين في الاستخبارات والدفاع، فإن هذا القرار قد يكلف طهران غالياً لأنه يثير تساؤلات بين الميليشيات الأخرى حول الدعم الإيراني عندما تكون هناك حاجة إليه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك حالة متزايدة من عدم اليقين تحيط برد إيران على اغتيال نصر الله، والذي يمثل الضربة الأكثر شدة التي وجهتها إسرائيل ليس فقط لحزب الله ولكن أيضًا لمحور إيران بأكمله.

وبحسب التقرير، هناك خلافات داخل نظام آية الله حول طبيعة الرد ضد إسرائيل، حيث تدعو الفصائل الأكثر تطرفا إلى رد سريع "لردع" تل أبيب، في حين تدعو العناصر الأكثر اعتدالا، بما في ذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى تجنب ما يزعمون أنه "فخ إسرائيلي".