مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا من منظمة "إيسيسكو" لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية في مكتبة كلًا من السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الحوار الحضاري في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والدكتور أسامة النحاس، خبير التراث بالمنظمة.

حضر اللقاء من جانب مكتبة الإسكندرية، الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي، وهبه الرافعي، القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط.

وخلال اللقاء تم بحث دعم وتنشيط أوجه التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومنظمة الـ "إيسيسكو" وبلورة ذلك في "بروتوكول" للتعاون بين الجانبين في تنظيم الأنشطة الثقافية المختلفة، وهو الأمر الذي رحب به الدكتور أحمد زايد، مشيدًا بدور المنظمة ورسالتها وأنشطتها التي تغطي 53 دولة على امتداد العالم، كما تم بحث فرص التعاون بين الجانبين في تنظيم مؤتمر دولي هذا العام بمناسبة مرور 60 عامًا على رحيل الأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد.

وعرض السفير خالد فتح الله على مدير المكتبة فكرة التعاون بين مركز الخط والخطوط التابع للمنظمة، ومركز دراسات الخطوط في مكتبة الإسكندرية، مع بحث تنظيم معرض لأهم مقتنياته، حيث تقتني عددًا كبيرًا وفريدًا من أعمال كبار الخطاطين المصريين والعرب، كما تم بحث امكانيات التعاون في استخدامات تطبيقات استخدامات الذكاء الاصطناعى في هذا المجال.

واستعرض السفير خالد فتح الله الخدمات التي تقدمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة للدول الأعضاء، وأهدى المكتبة أحدث الإصدارات التي أصدرتها المنظمة في الآونة الأخيرة، وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبين الهدايا التذكارية.