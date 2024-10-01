منها النوم الجيد.. 8 نصائح طبية فعالة للتخلص من ضغوط ساعات العمل

تُعتبر ضغوط العمل قضية شائعة تؤثر على العديد من الأفراد، وقد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فهي جزء لا يتجزأ من الحياة المهنية، حيث تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للموظفين، ومع زيادة متطلبات العمل وسرعة وتيرته.

ويتزايد البحث عن طرق فعالة لتخفيف هذه الضغوط، ولعل أحد الطرق الأساسية للتخلص من ضغوط العمل هو تنظيم الوقت بشكل فعال، فيمكن استخدام تقنيات مثل "قائمة المهام" لتحديد الأولويات، ما يساعد على التركيز على المهام المهمة وتجنب الشعور بالإرهاق.

ويُنصح بتحديد أوقات معينة للراحة خلال اليوم، ما يساهم في تجديد النشاط وزيادة الإنتاجية، وفي هذا السياق، تقدم "البوابة نيوز" عدد من الطرق الطبية والحياتية التي يمكن أن تساعد الموظفين على التعامل مع ضغوط العمل بطرق مبتكرة وصحية، وفقًا لما تم نشره بموقع "times of india" الطبي ومنها:

1- العلاج السلوكي المعرفي: يُعتبر CBT طريقة فعالة لتغيير الأنماط السلبية للتفكير والسلوك، حيث يساعد الأفراد على تطوير استراتيجيات للتعامل مع الضغوط من خلال تحسين مهارات حل المشكلات وتعديل التصورات السلبية.

2- الأدوية: في بعض الحالات، قد يوصي الأطباء بأدوية مضادة للاكتئاب أو القلق للمساعدة في تخفيف الأعراض، ويُفضل استشارة طبيب نفسي لتقييم الحالة وتحديد الخيارات المناسبة.

3- تقنيات الاسترخاء: تشمل تمارين التنفس العميق، واليوجا، والتأمل، ويمكن أن تساعد هذه التقنيات في تقليل مستويات التوتر وتحسين التركيز.

4- التمارين البدنية: النشاط البدني يُعتبر وسيلة فعالة لإفراز الإندورفين، ما يعزز المزاج، كما يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي أو الجري.

5- العلاج بالتدليك: يمكن أن يكون التدليك وسيلة فعالة لتخفيف التوتر العضلي وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في الاسترخاء.

6- المكملات الغذائية: بعض المكملات مثل أوميجا 3، والماغنيسيوم، وفيتامين B يمكن أن تدعم الصحة النفسية، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء بأي مكملات.

7- استشارات الصحة النفسية: اللقاء مع معالج نفسي يمكن أن يوفر الدعم اللازم ويساعد في فهم كيفية التعامل مع ضغوط العمل بطرق صحية.

8- النوم الجيد: تحسين جودة النوم من خلال تقنيات مثل النوم في بيئة مظلمة وباردة يمكن أن يساعد في تقليل القلق وتحسين الصحة العامة.