رئيس وزراء لبنان: البلاد تواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخها

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي خلال لقاء مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، اليوم الثلاثاء إن "لبنان يواجه إحدى المراحل الأكثر خطورة في تاريخه".

وفي وقت سابق، تعهد ميقاتي، بتطبيق نداء وقف إطلاق النار فورا في لبنان، من أجل بداية البحث في تطبيق القرار الدولي 1701.

وأكد ميقاتي- في مؤتمر صحفي، الاثنين- الموقف الذي أطلقه في نيويورك، وهو الموافقة والتعهد بتطبيق النداء الذي صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول لوقف إطلاق النار فورا في لبنان.

وقال إن لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى منطقة جنوب الليطاني، ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب.

وأشار إلى أنه أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على التحركات الدبلوماسية التي قام بها في نيويورك، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات التي تمت والتأييد للبنان.

وأضاف: "بحثت مع رئيس مجلس النواب، المواضيع الداخلية وخاصة موضوع النازحين والذي كان حريصا على تأمين كل ما يلزم لهم، وجرى استعراض المعطيات الموجودة لدى الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بما نقوم به خاصة في ظل ما يحدث في الجنوب والضاحية والبقاع وبعلبك، ونحاول سد تلك الثغرات وهي ليست إدارة سهلة فهي تتعلق بإيجاد الإيواء والغذاء والصحة".

وتابع: أنه سيجتمع غدا مع عدد من الدول المانحة؛ لطلب المساعدة للبنان، وكل تلك المساعدات تأتي إلى الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بتوزيعها في لبنان بكل شفافية لتصل إلى مستحقيها، وتقوم الحكومة بدورها، فيما أعرب رئيس مجلس النواب عن دعمه للحكومة من أجل أخذ القرار المناسب لتجاوز كل العراقيل.

وفيما يتعلق بالمسار الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت.. قال إنه تم التأكيد على أنه فور إطلاق النار سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحدٍ لأحد، وهذا من الإيجابيات التي يجب أن نستفيد منها في أسرع وقت من أجل استقامة المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة.