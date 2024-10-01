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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ردا على ما نشرته "البوابة نيوز".. نقل طالبات مدرسة المتفوقين STEM بسوهاج

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم د.محمد عبداللطيف
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لنقل طالبات مدارس المتفوقين STEM بسوهاج إلى مدارس أخرى قريبة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم لـ"البوابة نيوز"، عن أنه سيتم الحاق طالبات مدرسة المتفوقين بسوهاج، خلال الأسبوع المقبل بمدارس قريبة بذات المحافظة مع توفير الإقامة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعلاج مشكلات المبنى المدرسي. 

وكانت قد نشرت “البوابة نيوز”، صورا وفيديو تداولها عدد من أولياء الأمور وطالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" سوهاج،  يشير إلى وجود تصدعات وشروح بأسقف المبنى  الدراسي، مما تهدد حياتهم.
واشتكت الطالبات من غرف الإقامة، وسوء دورات المياه، مما يمثل لهن عدم الراحة والرعب.

وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة التحرك وحل المشكلة ونقل الطلاب إلى أقرب مدرسة لكل طالبة حسب محل الإقامة حتى انتهاء الأزمة. 

ومبنى الإقامة بذات المبنى المدرسي،  يخالف مواصفات مدارس ستيم، فضلا أن الغرف غير جاهزة.

 

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