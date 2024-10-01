حزب الله: لا صحة لما تردد بشأن دخول جيش الاحتلال لبنان

أكد حزب الله، أنه لا صحة لما تردد بشأن دخول جيش الاحتلال لبنان، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وأضاف "حزب الله" في تصريحات نقلتها الفضائية، أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد مع عناصر الحزب.

ونفى حزب الله، ادعاءات جيش الاحتلال بشأن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي دعا سكان بلدات حدودية بجنوب لبنان لإخلائها.

بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك ترجيحات بأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان ستتركز على إزالة مواقع أقامها حزب الله قرب الحدود مباشرة.

وكانت «سي إن إن» قد أوضحت، أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أكد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الجمعة الماضية في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

واغتالت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددا من القادة الميدانيين لحزب الله بينهم قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور والقائدان في قوة الرضوان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، وذلك في إطار أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب العام 2006.