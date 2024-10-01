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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد العدوان الإسرائيلي.. الإعلامية إنجي علي توجه رساله إلي لبنان

انجي علي
انجي علي
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وجهت الإعلامية إنجي علي رسالة دعم إلى الشعب اللبناني ودولة لبنان، بعد العدوان الإسرائيلي المجرم خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت الإعلامية انجي علي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها من لبنان، لتدعم بها شعبها.

منشور الإعلامية انجي علي 

وعلقت الإعلامية انجي علي على الصورة التى دعمت بها لبنان "يارب استر واحمي بيروت وشعبها".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، بعد القصف الذى استهدف موقعه، خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.

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