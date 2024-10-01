نقيبة ممرضات لبنان: الأوضاع خطيرة ولدينا خطة لفتح مراكز لسحب المصابين لمناطق أكثر أمانا.. فيديو

وجهت الدكتورة عبير الكردي، نقيبة ممرضات لبنان، التحية لكل العاملين في القطاع الصحي على التضامن الموجود والجهود التي يبذلونها حتى يتمكنوا من أداء عملهم في ظل الأجواء والاعتداءات الإسرائيلية على مرافق الدفاع المدني، واستشهاد المسعفين والكوادر الصحية.

وقالت "عبير" في حوارها عبر سكايب، لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات تحاول تلبية احتياجات المصابين اللبنانيين، موضحًا أن هناك خطة حاليًا لفتح مراكز لسحب المصابين لمناطق أكثر امانًا لتقديم الرعاية الكافية لهم، موضحًة أن الأوضاع في لبنان مع التزايد المتسارع في أعداد المصابين الذين ينقلون إلى المرافق الصحية المختلفة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة للمدنيين.

وتابعت، أن الوضع خطير وأعداد المفقودين في تزايد ونأمل في الوصول إلى هدنة، موضحًا أن جميع المرافق الصحية والمستشفيات والممرضين والممرضات والأطباء متواجدين في مراكزهم بالمستشفيات والتي تحاول تلبية جميع الاحتياجات في ذات الوقت.