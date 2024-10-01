زراعة الشرقية تنظم قافلة طبية ضمن "بداية جديدة لبناء الإنسان"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية مبادرة "100 يوم صحة" والتي تعد مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء الدولة المصرية وتمثل ثمرة جهود مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم مع ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة موجهاً بضرورة تنفيذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مديرتي الزراعة والصحة للوصول إلى مجتمع معافي خال من الأمراض.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" قامت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية علاجية فى إطار حملة " 100 يوم صحة " للإرتقاء بصحة المواطن المصري وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة وتلافي الأمراض وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن القافلة قامت بتوضيح أهداف الحملة والتي تضمنت أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية وأهمية الكشف المبكر كذلك المتابعة في حالة إكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات والتوعية والحد من أسباب إنتشار عدوى الأمراض المعدية كما قامت بالكشف المجانى للأمراض المختلفة للعاملين بمديرية الزراعة وإجراء الفحوصات الطبية المجانية لهم (السكر - الضغط -الاعتلال الكلوي)، بحضور كل من الدكتورة إسراء حسن والدكتورة مريم مراد بمديرية الصحة وأمانى محمد وهويدا إبراهيم بإدارة الثقافة الصحية.