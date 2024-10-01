خلال أكتوبر.. 6 ظواهر فلكية نادرة لعشاق الفضاء

الظواهر الفلكية ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي دعوة لعشاق الفضاء والفلك لاستكشاف جمال الكون والتمتع بلحظات فريدة من نوعها، فتترقب العيون السماء، ومع اقتراب هذه الظواهر، يزداد الحماس في جميع أنحاء العالم لرصد ما تخبئه لنا السماء في شهر أكتوبر الجاري، ويستعد عشاق استكشاف الفضاء في جميع أنحاء العالم لمتابعة مجموعة من الظواهر الفلكية النادرة خلال الأيام المقبلة، حيث ستشهد السماء أحداثًا استثنائية توفر فرصة فريدة لرؤية جمال الكون، حيث أعلن مركز "القبة السماوية الفلكي" في "موسكو" أن هذه الظواهر ستتعلق بحجب القمر للنجوم والكواكب، مما يتيح لهواة الفلك فرصة مميزة لرصدها.

وتبدأ سلسلة هذه الظواهر في ليلة 7 و8 أكتوبر؛ إذ سيحجب القمر نجم "قلب العقرب"، وستبدأ الظاهرة في تمام الساعة 20:09 بتوقيت موسكو وتستمر حتى الساعة 00:40 من اليوم التالي، ويُتوقع أن يكون هذا الحدث مرئيًا في جزيرة سانت هيلينا وجنوب ناميبيا، لكن للأسف، ولن يتمكن سكان روسيا من مشاهدة هذا العرض الفلكي المثير.

وفي 14 أكتوبر، سيحجب القمر كوكب زحل، وستستمر الظاهرة من الساعة 19:04 حتى الساعة 23:11 بتوقيت موسكو، وسيكون سكان جنوب شرق آسيا وإفريقيا في مقدمة المشاهدة، حيث يعد هذا الحدث من أكثر الأحداث الفلكية المنتظرة في الشهر.

وفي 15 أكتوبر، سيتكرر المشهد، حيث سيحجب القمر كوكب نبتون، بدءًا من الساعة 18:11 حتى الساعة 21:57 بتوقيت موسكو، وستتاح لسكان آسيا وإفريقيا وبعض المناطق الروسية الفرصة لمتابعة هذه الظاهرة الفريدة، مما يعكس جمال الكون المذهل.

ومن المثير للاهتمام أن الظواهر الفلكية لن تنتهي هنا، ففي 19 أكتوبر، سيحجب القمر عنقود "الثريا"، وهو واحد من أشهر المجموعات النجمية، وستكون هذه الظاهرة مرئية في آسيا وجنوب سيبيريا، مما يوفر فرصة رائعة لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة.

وفي 21 أكتوبر، سيكون لعشاق الفضاء موعد مع حدث آخر، حيث سيحجب القمر نجم "ناث"، سيكون هذا العرض مرئيًا في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، مما يجعله من بين الأحداث النادرة التي يمكن مشاهدتها في أمريكا الوسطى.

وتختتم سلسلة هذه الظواهر الفلكية في 31 أكتوبر، عندما سيحجب القمر نجم "السنبلي"، وستكون هذه الظاهرة مرئية في الجزء الأوروبي من روسيا، مما يوفر فرصة نادرة لرؤية هذا العرض الفلكي في تلك المناطق.