محافظ مطروح يسلم شهادات تسوية الموقف التجنيدي لعدد من ذوي القدرات والهمم

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، فى احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة حفل تسليم شهادات تسوية الموقف التجنيدى لعدد من أبناء مطروح من ذوى القدرات والهمم القادرون باختلاف، بحضور العميد هانى عامر المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد محمد حسنى مدير منطقة التجنيد والتعبئة بالإسكندرية، العمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعمد ومشايخ ووجهاء وشباب مطروح.

وفى بداية كلمته، وجه محافظ مطروح التهنئة للحضور بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة ذكرى العزة والنصر والكرامة، مؤكدا أن اللقاء يأتى للاحتفال بتسلم شهادات تسوية الموقف التجنيدى منهم ولأول 59 شابا من ذوى القدرات والهمم وكبار السن بمطروح بعد انتهاء أعمال لجنة منطقة تجنيد إسكندرية يومى 21 و22 سبتمبر الماضي، وتوقيع الكشف الطبى بمركز التأهيل الاجتماعى بمطروح، وذلك من إجمالى 3647 شهادة تسوية لجميع أبناء المحافظة وبالتوازى مع أعمال لجنة تسوية الموقف التجنيدى لأبناء مطروح من الأسوياء بنزل الشباب بالمحافظة، بالإضافة إلى منح 92 شهادة بدل فاقد، وذلك على مدار عشرة أيام فى تناغم وتضافر بين جميع الجهات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعى، ومديرية الشباب والرياضة، ومجلس العمد والمشايخ، وعددا من المديريات والإدارات المعنية من أجل تحقيق الاستقرار لأبناء المحافظة.

وخلال تسليم شهادات التسوية لأبناء مطروح من القادرون باختلاف وجه محافظ مطروح الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، واللواء أشرف الشريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، واللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، والعميد محمد حسنى مدير منطقة التجنيد والتعبئة بالإسكندرية على جهودها المبذولة وتعاونها مع المحافظة فى بحث وتسوية الموقف التجنيدى لأبناء مطروح، والذى يأتى ذلك مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشباب مصر عامة وذوى القدرات والهمم بصفة خاصة إيماناً بقدرتهم على المشاركة فى صياغة مستقبل الوطن وحرص الدولة على دعم وتمكين تلك الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد المحافظ خلال كلمته بشباب مطروح حراس البوابة الغربية بوعيهم وصفاتهم الوطنية الحميدة ،وتكاتفهم فى كل الأوقات بمواقف مشرفة بالتعاون مع أجهزة الدولة وقواتنا المسلحة والشرطة، موجها بأهمية نشر وتوعية الأسر لتسوية الموقف التجنيدى لأبنائهم من ذوى الهمم.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم عددا من القيادات التنفيذية والشعبية المعاونة للجنة التجنيد بالمحافظة.

محافظ مطروح يسلم شهادات تسوية الموقف التجنيدى لعدد من ذوى القدرات والهمم

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