تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن.. الداخلية تنظم زيارات لدور الرعاية والمستشفيات

نظمت وزارة الداخلية المصرية، زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وذلك بمشاركة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وكذا إقامة احتفالية لهم بمقر نادي المنيل لضباط الشرطة.

تأتي تلك المبادرة في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات، حيث لاقت تلك المبادرة استحسان وشكر من النزلاء الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.