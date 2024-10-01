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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن.. الداخلية تنظم زيارات لدور الرعاية والمستشفيات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نظمت وزارة الداخلية المصرية، زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وذلك بمشاركة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وكذا إقامة احتفالية لهم بمقر نادي المنيل لضباط الشرطة.

تأتي تلك المبادرة في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات، حيث لاقت تلك المبادرة استحسان وشكر من النزلاء الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.

وزارة الداخلية زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية