اختل توازنه.. النيابة تصرح بدفن جثة طالب سقط من علو بالهرم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طالب سقوط من الطابق الثالث بعقار في منطقة الهرم، وذلك بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقوط طالب من الطابق الثالث بالهرم

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة طالب في عقده الثاني وبعمل التحريات وسؤال أسرته افادوا باختلال توازنه وسقوطه أثناء تركيبه ستارة داخل شقته بالطابق الثالث محل سكنهم ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.