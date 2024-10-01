التفاصيل الكاملة للتحقيقات في واقعة السحر المفبرك لمؤمن زكريا

تواصل نيابة الخليفة الجزئية، بإشراف النيابة العامة بجنوب القاهرة، الاستماع إلي أقوال اللاعب السابق " مؤمن زكريا" ، في واقعة إدعاء بعض الأشخاص استخراج سحر «عمل» ضد اللاعب، من أحد المقابر في منطقة الإمام الشافعي دائرة قسم شرطة الخليفة.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين عن الطب الشرعي لبيان تعاطي أى منهم للمخدرات، وتحريز الهواتف الخاصة بهم وفحصها بمعرفة الخبراء.

وأمرت النيابة أمس بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال التحريات حول الواقعة.

وقال زكريا، إنه فوجئ بانتشار أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، تخص قيام مجهول بسحر له ودفنه في أحد المقابر بمنطقة الامام الشافعى، وان المتهمين قاموا باستخراجه، وأكد أنه لا يعلم أحد من أصحاب الواقعة، ولم يتقابل معهم، وأنهم يحاولون ابتزازه، بواقعة استخراج عمل من داخل مقابر مملوكة للاعب الكرة السابق مجدى عبد الغني.

وأوضح أنه تواصل بالفعل مع أحدهم وهاتفه وأخبره بالواقعه وتقابل معه وشاهد العمل وأحضر شيخين، ثم فوجئ بالضجة التي حدثت علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف زكريا أنه توجه إلي قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة وتقدم ببلاغ يتهم فيه " تربي" وآخرين بالتشهير به ونشر أخبار كاذبة تخصه، النصب عليه وابتزازه.

واستمعت النيابة أمس الي أقوال اثنين من شهود الواقعة، والذين أقروا بحضور اللاعب الي مكان المقابر بعد مهاتفة المتهمين له، بالتزامن مع انتهائهم من فبركة الفيديو داخل المقبرة وهم يستخرجون العمل، وشهد مالك الاستديو بأن اثنين منهم حضروا لطباعة صورة اللاعب لحبهم له.

وواجهت النيابة المتهمين بالواقعه، والمقاطع الصوتيه والفيديو المتداولة، وأمرت بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط المتهم الخامس الهارب، وامرت بتحريز المضبوطات الخاصة بواقعة السحر، وتواصل النيابة الاستماع الى أقوال المتهمين.

ويواجه للمتهمين تهم فبركة اخبار غير حقيقى وإثارة الذعر بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر، والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.