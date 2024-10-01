حبس عصابة متخصصة في الاتجار في مخدر الآيس والبودر ببولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع ٧ متهمين، من بينهم ٣ لهم معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة " الآيس - البودر"، بحوزتهم ما يقارب ال١٠ كيلوغرام، في منطقة بولاق الدكرور، وارسلت عينه من المضبوطات الي المعمل الجنائي لفحصها، كما أمرت بحبس المتهمين على زمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

١٠ كيلو مخدرات

البداية أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لـ 3 منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة الآيس والبودر، متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 7،5 كيلو جرام لمخدر البودر و2،5 كيلو جرام لمخدر الآيس و2 فرد محلى وعدد من الطلقات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8،750 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.