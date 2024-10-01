تحرير محضر لبائع متجول أثناء بيعه "الحواوشي" لأطفال المدارس ببني سويف

فاجأت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، أحد البائعين المتجولين أثناء تواجدها بقرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف بناء على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف المرور علي المنشآت الغذائية والاسواق والمحلات بالقرب من المدارس.

وتبين قيام البائع المتجول ببيع أرغفة الحواوشي لأطفال المدارس ووقوفه فى الشارع بالقرب من المدارس، ومخالفته للاشتراطات الصحية فى تجهيز الطعام المقدم، وبسؤاله عن الشهادة الصحية تبين عدم حمله للشهادة.

وعلى الفور قررت وكيل وزارة الصحة استدعاء المراقب الصحى بالوحدة الصحية بقرية إبشنا، لفحص أرغفة الحواوشي المقدمة لأطفال المدارس حرصا على صحتهم وسلامتهم، حيث تقرر إعدام 46 رغيف حواوشي، وزجاجة زيت ومواد حافظة تقدم للأطفال، وتحرير محضر للبائع المتجول لمخالفته للاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات.