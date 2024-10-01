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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بتجميل المنشآت وتعريف الطلاب الجدد بـQR code.. انطلاق فعاليات الخدمة العامة بجامعة حلوان

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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انطلقت فعاليات أسبوع الخدمة العامة لطلاب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد تم بدء مشروعات الخدمة العامة بكليات الخدمة الاجتماعية والطب والتجارة بالزمالك .

وقد قام الطلاب خلال الخدمة العامة بأعمال تجميل المنشآت والدهانات وتعريف الطلاب الجدد بـQR code، وجاري الإعداد لتنفيذ مشروعات الخدمة العامة بباقى كليات الجامعة.

وأكد الدكتور قنديل أن المشاركة الطلابية هي أساس بناء شخصية الطلاب ليصبحوا منافسين بقوة في سوق العمل، حيث يشاركون بشكل مباشر في تحسين بيئتهم التعليمية. كما ستعزز روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب، وتنمي الحس الوطني من خلال المشاركة في تحمل المسؤولية تجاه المرافق العامة،  بالإضافة إلى ذلك، ستكسب الطلاب مهارات عملية في مجالات مختلفة وتعزز الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على جمال وتطوير البيئة المحيطة.

الخدمة العامة طلاب جامعة حلوان المشاركة الطلابية