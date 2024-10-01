رئيس مجلس النواب: ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة

أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وقوف المجلس خلف القيادة السياسية ودعم جهود الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضح الجبالي، خلال كلمته في افتتاح جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أن ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مصر حذرت من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مضيفًا أن المجلس يطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحقوق الإنسان.

وأضاف الجبالي، أن المنطقة تشهد العديد من الاضطرابات بسبب الإجراءات الإسرائيلية على الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها مصر، مؤكدًا أن المجلس سيواصل التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على الدولة المصرية.

وقال الجبالي، إن المجلس يشيد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية، مضيفًا "سنظل على الدوام مؤازرين للرئيس السيسي في كل ما يبذله من جهود لخفض التصعيد في المنطقة".

وحول الأزمة في السودان، أكد رئيس مجلس النواب، أن السودان يُواجه تحديًا مصيريًا غير مسبوق؛ بسبب النزاع الحالي، مشددًا على أن مصر انخرطت في جميع الجهود لوقف إطلاق النار بالسودان ودعم مؤسسات الدولة هناك.

وأكد الجبالي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، أن مصر سعت خلال مفاوضات سد النهضة إلى التوصل اتفاق عادل إلا أن إثيوبيا أفشلت جميع الجهود، مجددًا تأكيد رفض المجلس "جميع الجهود الأحادية الإثيوبية وأي تهديد لمقدرات الشعب المصري".