كفر الشيخ: تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية بدسوق

تابع ، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة بدسوق تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقد اسفرت الحملة عن تحرير 16 محضراً لمخالفات تموينية منها « 13 محضراً نقص وزن ،و 3 محاضر تموينية، ومحاضر أخرى متنوعة» تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.