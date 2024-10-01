ads
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كفر الشيخ: تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية بدسوق

في حملة تموينية بكفر الشيخ علي المخابز والأسواق

حملة تموينية بكفر
حملة تموينية بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع ، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة بدسوق  تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقد اسفرت الحملة عن تحرير 16 محضراً لمخالفات تموينية منها « 13 محضراً نقص وزن ،و 3 محاضر تموينية، ومحاضر أخرى متنوعة» تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

حملة تموينية بكفر الشيخ علي الأسواق بدسوق مديرية تموين كفرالشيخ محافظة كفر الشيخ توفير السلع الغذائية الأساسية كفرالشيخ