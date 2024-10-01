"كان بيركب ستارة".. مصرع طالب سقط من الطابق الثالث في الهرم

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث، عقب اختلال توازنه أثناء تركيب ستارة داخل شقته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

سقوط طالب من الطابق الثالث بالهرم

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة طالب في عقده الثاني وبعمل التحريات وسؤال أسرته افادوا باختلال توازنه وسقوطه أثناء تركيبه ستارة داخل شقته بالطابق الثالث محل سكنهم ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.