بشري تدعم لبنان بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي

دعمت الفنانة بشري دولة لبنان، بعد الهجوم البري الذى تتعرض له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذى تم تنفيذه فى الساعات الأولى من صباح اليوم ومستمر حتي الآن.

ونشرت الفنانة بشري على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لعلم لبنان، لتشارك بها جمهورها وتعلن دعمها لدولة لبنان.

منشور الفنانة بشري

علقت الفنانة بشري على الصورة باللغة الإنجليزية، كنوع من أنواع أن يصل الصوت إلى المجتمع الغربي، وجاءت رسالتها"كل الدعم والتضامن مع دولة لبنان".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم ومستمر حتى الآن.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، بعد القصف الذى استهدف موقعه.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.