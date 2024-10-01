"بداية".. جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية البراهمة

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية البراهمة بقفط، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الانسان” تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 452 وجاءت كالتالي عدد ٥٧ حالة باطنة وعدد٥٩ حالة عظام وعدد ١٤٠ حالة رمد وعدد ٢٩ حالة نساء وتوليد وعدد ١٣٠ حالة اطفال وعدد ٣٢ حالة أنف وأذن وعدد ٥ حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

واضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن اهمية مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان " ودور الدولة في النهوض بالخدمات الصحية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة كما قامت القافلة بالتوعية بمرض السكر والضغط والنزلات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي وكيفية التعامل مع الأمراض وكذلك أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للام والطفل.

كما قامت القافلة التمريضية بقياس الضغط والسكر للعديد من الحالات على هامش القافلة الطبية وذلك من خلال أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.