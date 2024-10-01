شعبة السيارات: نتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة بسبب نقص المعروض

نفى أسامة أبو المجد. نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، ورئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ما تردد بشأن انخفاض أسعار السيارات بالسوق المحلي وعودتها إلى السعر القديم.

وقال أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، إن سوق السيارات شهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم وفرة المعروض بالسوق، لآن السيارات سلعة مثل أي سلعة يحكمها العرض والطلب.

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مرتقبة في أسعار السيارات بسبب وقف الاستيراد التجاري والشخصي وكذا ذوي الهمم فكل هذه العوامل ستؤدي إلى نقص المعروض من السيارات وبالتالي زيادة الأسعار.