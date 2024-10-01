كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس تحتفل باليوم البيئي

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس يوما بيئيا بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية من مرض السعار، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" .

وشهد اليوم إشرافا تنفيذيا من الدكتورة داليا منصور، عميد الكلية، وإشراف محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوىة رانيا حلمي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبد الرازق، نائب مدير وحدة خدمة المجتمع.

وتضمنت الفعالية ندوة تثقيفية حول مرض السعار وجدري القرود، تم تنظيمها بالتعاون بين وحدة خدمة المجتمع والنادي العلمي بقطاع الدراسات العليا والبحوث وقسم الأمراض المشتركة و الفيرولوجيا.

وألقى الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ الفيرولوجيا، محاضرة بعنوان "جدري القرود: أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه"، فيما قدمت الدكتورة هناء محمد فاضل، أستاذة ورئيسة قسم الأمراض المشتركة، محاضرة حول أسباب مرض السعار وطرق انتقاله، وأعراضه على الإنسان والحيوان المصاب، وطرق الوقاية والعلاج.

وتم تسجيل الندوة لبثها عبر موقع الكلية ووحدة خدمة المجتمع لتعميم الفائدة على المجتمع الخارجي. كما تم توزيع مطويات تحتوي على محاور الندوة على أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، وطلاب الكلية.

وفي ختام الفعالية، قامت الكلية بزراعة عشرين شتلة زيتون في المسطحات الخضراء بجوار مشتل الكلية، إلى جانب تشجير شتلات ريحان حول هذه المسطحات، في إطار تعزيز الجهود البيئية وتنمية المساحات الخضراء.