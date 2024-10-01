تفاصيل برامج مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس

ينظم مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس التابع لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس مجموعة متميزة من البرامج التدريبية وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

تأتي البرامج التدريبية ـ تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وتشمل المصفوفة التدريبية المقدمة خلال شهر أكتوبر 7 برامج كالتالي :

برنامج إستخدام قواعد البيانات العالمية وتعقد خلال يومي 13و 14 أكتوبر ويستهدف جميع الفئات من أعضاء هيئة التدريس.

برنامج الإرشاد الأكاديمي والتوجيه ويعقد في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر ويستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين ، أما برنامج مهارات الكتابة العلمية للبحوث والتي يعقد في نفس الوقت فيستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين.

خلال يومي 20 و 21 يعقد برنامجين الأول إستراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديثة والذي يستهدف جميع الفئات، أما البرنامج الثاني فهو نظم الامتحانات وتقويم الطلاب والذي يستهدف المدرسين والمدرسين المساعدين.

تنظيم برنامجي التخطيط الإستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي - ويستهدف المدرسين والاساتذة المساعدين - وبرنامج منهجية البحث العلمي - الذي يستهدف المعيدين والمدرسين المساعدين - خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر.

برنامج الإدارة الجامعية فيعقد يومي 27 و 28 أكتوبر ويستهدف المدرسين والاساتذة المساعدين.

يستهدف برنامج النشر العلمي الدولي جميع الفئات ويعقد في 29 و 30 أكتوبر.

جميع هذه الدورات تعقد بمقر مركز تنمية الموارد البشرية وتبدأ من العاشرة صباحاً حتى الثالثة ظهراً.

بينما تعقد الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن ليسوا على رأس العمل أو من خارج جامعة قناة السويس أون لاين في فترة مسائية من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً وهذه الدورات هى: