المنتج محمد العدل: إسرائيل نفسها لم تكن تحلم بهذا الصمت الخانع

وجه المنتج محمد العدل رسائل تحذيرية للوضع الذي تمر به المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي المجرم على البلاد العربية، على مدار عام كامل.

ونشر المنتج محمد العدل رسالة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي المجرم على دولة لبنان، خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء منشور المنتج محمد العدل "كنا نقول ان العرب أصبحوا ظاهرة صوتية فقط، حتى هذا لم يعد موجودا، اعتقد ان الكيان لم يحلم طوال تواجده، بهذا التخاذل".

منشور المنتج محمد العدل



وتابع المنتج محمد العدل رسالته "الكل أصبح يسير بمنطق جحا، وانا مالى مادام بعيد عن بيتى، بيتك سيأتي دوره فى يوم ما يا جحا فأجلس قابعا فى بيتك إلى أن يأتوا اليك".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي استشهاد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، بعد القصف الذى استهدف موقعه، خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.