جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

شارك مكتب المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان باحتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار "تعزيز التعليم متعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام"، والذي نظمته الهيئة العامة لتعليم الكبار، تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة الدكتور عيد عبد الواحد. رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم استعراض الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار والتي جاءت تركز على التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال والتعايش الرقمي وجودة الحياة والابتكار، مع الاهتمام بذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع، حيث يتم الإعداد الآن لطرح منهج متعدد رقمؤ لذوي الإعاقة الذهنية القابلين للتعلم.

وشهد الاحتفال تكريم عدد من النماذج المضيئة الذين تحرروا من الأمية وواصلوا التعليم وحصلوا على أعلى الشهادات، وتكريم مجموعة من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على شهادة محو الأمية.



حضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومنسقو محو الأمية بها، وممثلو مؤسسات المجتمع المدنى والإقليمى والدولى والأحزاب، كما شارك مكتب المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان بفعاليات القوافل التنموية لمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالمركز الطبي لجمعية حماية البيئة من التلوث بمنطقة الوحدة بطرة.

وجاءت فعاليات اللقاء احتفالًا باليوم العالمي لمحو الأمية واليوم الدولي لمنع الانتحار، وجاء ذلك وسط جموع من أهالي منطقة الوحدة بطرة بالمركز الطبي للجمعية.