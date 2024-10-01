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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 21 شخصا بتسمم غذائي داخل المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر

المدينة التعليمية
المدينة التعليمية بأكتوبر
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أصيب 21 شخصا بحالات تسمم إثر تناول وجبات فاسدة داخل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

حالات تسمم داخل المدينة التعليمية بأكتوبر 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود حالات تسمم داخل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود إصابات لعدد من الأشخاص بحالات تسمم نتيجة تناول طعام فاسد، وجري نقل 21 مصابا حتي الآن إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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