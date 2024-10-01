مدير تعليم القاهرة يشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الثلاثاء، انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجمع مدارس الملك فهد التابع لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، ويرافقه ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ووحيد عبد الواحد مدير إدارة التجريبيات، وخديجة السيد مدير عام الإدارة.

وقد تابع طابور الصباح الذى تميز بالنشاط والحيوية والإذاعة المدرسية بفقراتها المتنوعة عن انتصارات أكتوبر المجيدة وتنمية روح الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة .

كما قام مدير المديرية بجولة في الفصول الدراسية والاستماع إلى شرح المعلمين وانضباط العملية التعليمية موجها بضرورة المتابعة المستمرة للحضور والانضباط .

وتابع تفعيل المبادرة الرئاسية " ابدأ " وعمل الطلاب للافتات المتنوعة، وشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية.