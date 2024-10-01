ندي ثابت: الدولة تهتم بعمل ذوي الإعاقة بنسبة أكثر من 5 ٪؜.. وهذا الملف يتصدر أولوياتها

قالت الدكتورة ندي ثابت، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بالملتقي الدولي "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان": سعيدة بتواجدنا هنا اليوم واتفاقنا على قضية واحدة وهي قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف خدمة الانسان وحقوقه.

وأشارت “ثابت” إلى أن الملتقي هدفه تسليط الضوء علي الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني ومجموعات المساعدة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه سيتم مناقشة دور هذه المنظمات في تقديم الخدمات والدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكدت الدكتورة ندي ثابت، عضو مجلس النواب، أن اختلفت القضية بعد تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم واصدار قانون حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة، مشيرة إلى أن تربية شخص من ذوي الإعاقة غير سهلة، وتأخذ مجهود عن الطفل العادي و ذلك لبطء التعليم له، مؤكدة أن الصبر في التعامل من الأسرة هام جدا لتعليمه، إرشادات للتعامل معه، حيث أن البداية كانت من الدستور المصري وعملية إعداده عام 2014، حيث نص صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم، تحقيقا للتعاون والتواصل الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لتعريف كافة المؤسسات الدولية الموجودة على أرض الدولة المصرية بكافة المكتسبات التي تحققت للاشخاص ذوي الاعاقة وجهود الدولة المصرية والمجلس في هذا الشأن.

وأوضحت: أن الدولة تهتم بعمل ذوي الاعاقة بنسبة اكثر من 5 ٪؜، مؤكدا أن هذا الملف يتصدر أولويات الدولة المصرية انطلاقا من كون هذه الشريحة جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، ومكونًا رئيسيًا من قوة العمل لا يمكن إغفاله أو تجاهله، وتسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة منها فى ظل التوجه العام للدولة نحو الاستثمار فى البشر وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، حيث أنه قضية الاعاقة كبيرة لان الشخص المعاق لا يعاني بمفردة بل اسرته ايضا حيث يبلغ عددهم حوالي 15 مليون معاق وهناك حوالي 60 مليون مواطن معني بقضايا ذوي الاعاقة ، كما أنه سيتم مناقشة أهمية توفير بيئة ملائمة وخدمات مساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية، كما سيتم التركيز على دور التكنولوجيا في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والخدمات، وهناك محور متخصص حول برامج التدخل المبكر وفريق العمل المتعدد التخصصات، ويهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على أهمية التدخل المبكر في دعم الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم، وسيتم مناقشة دور فريق العمل المتعدد التخصصات في تقديم خدمات متكاملة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية.

والجدير بالذكر، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، صباح اليوم بالتعاون مع ‎المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الملتقى الدولي بعنوان "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان" والذي يتضمن جلسات علمية وورش عمل يقدمها خبراء من مصر وروسيا، يتخلله معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة.