"100 عام من توحيد الناس".. السفارة الأمريكية تحتفل بمئوية الرئيس جيمي كارتر

تحتفل السفارة الأمريكية في القاهرة بمئوية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وذلك بإقامة معرض بعنوان "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الناس"، والذي افتتح أمس الاثنين، بحضور نائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية إيفينيا سيديريس.



وينظم الفعاليات المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة (ACC)، التابع للسفارة، بمشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومكتبة ومتحف الرئيس جيمي كارتر، ومركز كارتر.

وتضمن حفل افتتاح المعرض عرض فيلم "جيمي كارتر: رئيس الروك أند رول"، وهو فيلم وثائقي يستكشف شغف الرئيس كارتر الدائم بالموسيقى.

ويستمر المعرض في مسرح الفلكي الرئيسي، وصالة العرض في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) في التحرير، والذي سيكون مفتوحًا للجمهور بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 10 أكتوبر، من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

نائبة رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة إيفينيا سيديريس

إرث إنساني

في كلمتها، قالت نائبة رئيس البعثة الأمريكية سيديريس: "لقد كرس الرئيس جيمي كارتر حياته لجمع شعوب العالم معًا، وخاصة شعبي مصر والولايات المتحدة. بينما كان الرئيس كارتر مدافعًا لا يكل عن القضايا الإنسانية وبطلًا لحقوق الإنسان حول العالم، فقد ركز أيضًا على التحديات والعيوب داخل الولايات المتحدة، متحديًا العنصرية والفقر في ولايته الأصلية جورجيا وفي جميع أنحاء بلدنا. نحن فخورون بالاحتفال بحياته وإرثه اليوم".



ويركز معرض "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الناس" على مساهمات الرئيس كارتر في الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر التي تستمر في النمو والازدهار بعد أكثر من أربعين عامًا من رئاسته.

ويضم المعرض الفوتوغرافي صورًا من حياته، بما في ذلك صورا تجمعه بالرئيس المصري الراحل أنور السادات خلال مفاوضاا اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك زياراته إلى مصر.