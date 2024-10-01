المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة النائبة سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء وعضوات اللجنة.

وأكدت النائبة سناء السعيد، أن الاجتماع ناقش مقترح تنفيذ برنامج تدريبي للتمكين السياسي للمرأة من خلال محتوى يحث على المشاركة وأهميتها وآلياتها ، وذلك استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحليات، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ أنشطتها في 25 نوفمبر من كل عام وتستمر حتى 10 ديسمبر.