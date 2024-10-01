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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

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عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة النائبة سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء وعضوات اللجنة.

وأكدت النائبة سناء السعيد، أن الاجتماع ناقش مقترح تنفيذ برنامج تدريبي للتمكين السياسي للمرأة من خلال محتوى يحث على المشاركة وأهميتها وآلياتها ، وذلك استعدادًا للانتخابات البرلمانية والمحليات، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". 

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ أنشطتها في 25 نوفمبر من كل عام وتستمر حتى 10 ديسمبر.

المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة البوابة نيوز