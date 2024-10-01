الأنبا ميخائيل يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية

التقي الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم بمجمع كهنة الإيبارشية بدير الأنبا برسوم بالمعصرة، حيث عقد اللقاء الشهري الذي يجمع نيافته بمجمع كهنة الإيبارشية.

وكانت الكلمة الروحية عن {فهم خطة الله في حياتنا}، من خلال الآيات من (كو٣: ١٠، ١٢، ٢٢)، (كو٤: ٢، ٣).. والتي أكد خلالها نيافته علي الأتي:

•⁠ ⁠الفكر المتجدد بالمعرفه.

•⁠ ⁠الفضائل.

•⁠ ⁠مخافة الرب.

•⁠ ⁠المواظبه علي الصلاه.

•⁠ ⁠السلوك بحكمه.

كما أثني خلال اللقاء علي روح التعاون الجلية خلال نهضة الأنبا برسوم (شفيع الإيبارشية).

وطالب بتشجيع الخدام في الاشتراك في مباردة (خدامنا بتقرأ)، والتي أُعلِنَها منذ ٣ أشهر، والمقرر امتحانها online يوم الخميس القادم.. وصرح خلالها أن أكبر عدد خدام مُشاركين من كنيسة واحدة، سيتم رصد جائزة خاصة لهم.

كما جري خلال اللقاء تدبير بعض الأمور الرعوية، والإدارية داخل الإيبارشية.

ومن الجدير بالذكر، أن أعلن بشري سارة، وهي مبادرة الـ ١٠٠يوم افتقاد، والتي فيها سوف يقوم نيافته بالتواجد بكل كنيسة (بالقداسات، الخدمات، الاجتماعات، مقابلات مع اللجان والخدام وشعب الكنيسة) خلال المائة يوم.. إبتداءً من شهر أكتوبر وحتي شهر يناير.