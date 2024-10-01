محافظ أسيوط: تحرير 128 محضرا للمخالفين خلال حملات تموينية بمركزي أبوتيج وديروط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 128 محضر للمخالفين خلال حملات تموينية بمركزي أبوتيج وديروط ضمن الحملات التي يتم شنها على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين وجودة المنتجات المعروضة مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري والعبث بمصالح المواطنين والإتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز وبالتنسيق مع كامل عبد الباسط صالح مدير إدارة تموين ديروط قد قامت بشن حملة تموينية علي المخابز بنطاق المركز حيث أسفرت الحملة عن تحرير 102 محضر تمويني متنوع تشمل ( 21 محضر نقص وزن من ٨ : ١٧ ، و21 محضر إنتاج خبر بلدي غير مطابق للمواصفات، و21 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و10 محاضر عدم تسليم بون للمواطن، 13محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و23 محضر عدم وجود لوحه إعلانية، ومحضرين توقف جزئي عن العمل).

وأضاف أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز وبالتنسيق مع إدارة تموين أبو تيج بقيادة وليد سمير الملك مدير إدارة التموين وخالد الشاعر مفتش مباحث التموين قامت بتنفيذ حملة أسفرت عن 26 محضر متنوع تضمنت ( ٣ محاضر عدم اعلان عن أسعار، ومحضر بيع سجائر أزيد من التسعيرة المقررة، وأخر تجميع سجاير مجهولة المصدر، وتجميع ٣ اجولة سكر في ٥٠ ك بدون فواتير، و3 محاضر نقص وزن للخبز، و3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضر توقف جزئي عن العمل، و2 عدم وجود لوحة إعلانات، و6 محاضر نظافة، و3 محاضر بون، و2 محضر سجل).

وأكد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من توافر احتياجات المواطنين والسلع الغذائية بكميات مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على حماية المستهلكين من كافة أنواع الغش التجاري والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب بعص المحلات وكذلك منع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

كما أشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ( التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري و.) وغيرها.