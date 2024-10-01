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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بصورة وأغنية.. محمد إمام يدعم لبنان بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي

محمد
محمد
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دعم الفنان محمد إمام، لبنان بعد الهجوم البري الذي تتعرض له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم تنفيذه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ومستمر حتى الآن.

ونشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له على أنغام أغنية يا بيروت، ليشارك بها جمهوره كدعم لدولة لبنان.

منشور الفنان محمد إمام 

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي في وقت سابق استهدافه لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بعد القصف الذي استهدف موقعه، خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي ما زال يمارس كافة ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن.

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