الطوارئ اللبنانية: مليون نازح يتنقلون من مكان لآخر على مدار 24 ساعة

أكد رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، أن هناك نحو مليون نازح يتنقلون من مكان لآخر على مدار 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي لرئيس لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان حول مستجدات الأوضاع الصحية والتطورات الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.



وأضاف رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، أنهم يحتاجون إلى نحو 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية.

كما تابع رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان، أنهم ينسقون مع الوزارات المعنية للتواصل مع المنظمات الأممية لتقديم الدعم والاستجابة الإنسانية اللازمة.

