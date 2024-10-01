البابا ثيودروس الثاني يعلن تفاصيل الاحتفال بمرور عشرين عاما من الخدمة

قال البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ، "خلال السنوات العشرين الماضية، اختبرنا حبًا متقدًا وقويًا ودائمًا من حولنا، في جهودنا للاستماع إلى رؤاهم وتنفيذها، وأيضًا للتنسيق بين عائلتنا الكنسية العظيمة، الكنيسة الأرثوذكسية في أفريقيا، مع وتيرة العصر الحديث والضيق الفكري وعدم الاستقرار الاقتصادي والانطواء المدمر الخطير.

وأضاف بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، خلال البيان الصادر عن البطريركية، اليوم الثلاثاء، اننا نطلب من ربنا وإلهنا أن تتصف خدمتنا بقدر ما يسمح به الله من سنوات لنا بالحب والنشوة الروحية والفرح والتفاؤل وبذل الجهد لما هو ممكن وأفضل، وكذلك في حسن نيتنا لذلك. مع توقع أن الله، كأب عادل لا يفشل، سوف يتجه بنظره المحب إلى أبنائنا. في حين أنه سيتجاوز عن أخطائنا وخاصة نقاط ضعفنا.

تابع البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس : عشرون عامًا، من 2004 إلى 2024، من التوجيه والإرشاد الروحي للسفينة العقلية كنيسة الإسكندرية، في مخافة الله والإيمان والمحبة، مدركين أن هذا الغنى لم يبدأ في أيامنا هذه، وسيستمر إلى بعدها. بدأت هذه الثروة منذ 20 قرنًا، عندما بشر الرسول مرقص بإنجيل المسيح في أبرز حاضرة في العالم المعروف آنذاك، وختم مهمته بدمه المقدس في شوارع المنطقة المزدحمة، منطقة فوكولو داخل مدينة الإسكندرية العظمى".

وكشف البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عن برنامج الاحتفال، والذي جاء كالاتي :

يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024:الساعة 10 صباحًا: لقاء صاحب الغبطة مع رؤساء أساقفة بطريركية الإسكندرية في قاعة العرش البطريركي بمقر البطريركية بالإسكندرية، الساعة 6 مساءًا: إحتفال في دار الأوبرا بالإسكندرية.

اما يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 :الساعة 8,30 صباحًا: القداس الإلهي بطريركي في كنيسة البشارة المقدسة بالعذراء الإسكندرية بمناسبة مرور 20 عامًا على انتخاب صاحب الغبطة ثيودروس بابا وبطريركًا، والساعة 11 صباحًا: لقاء البابا ثيودروس الثاني مع المهنئين في ساحة البطريركية.

الساعة 1 بعد الظهر: غذاء احتفالي على شرف صاحب الغبطة في النادي اليوناني "سوتر" بالإسكندرية.



