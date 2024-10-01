وزير الدولة للإنتاج الحربي: استعداد الوزارة لتلبية مطالب المغرب المدنية والعسكرية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية اللقاء أكد الوزير، متانة العلاقات (المصرية - المغربية) حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين رسمياً عام 1957، وخلال أكثر من 60 عاماً شهدت العلاقات السياسية بين البلدين، قدراً مهماً من التفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والإقليمي والدولي المشترك، كما تعاون البلدان في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي (التي تحول اسمها لاحقا إلى منظمة التعاون الإسلامي)، كما أن السنوات الأخيرة جسدت إرادة الدولتين والقيادتين فى مصر والمغرب فى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما فى كافة المجالات وبخاصة أن كل من مصر والمغرب دولة ذات تأثير كبير على الأصعدة العربية والإسلامية والإقليمية والأفريقية.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً أن الوزارة تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر، كما أنه يتم استغلال فائض الطاقات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، عقب ذلك تطرقت المباحثات بين الجانبان لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة.

حيث تم التأكيد على الاستعداد لقيام وزارة الإنتاج الحربى من خلال الشركات التابعة بتلبية مطالب المملكة المغربية من اسلحة ومعدات وذخائر، كما تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من المجالات المدنية منها ( الأجزاء المغذية لصناعة السيارات ، منتجات الصلب المخصوص " مدرفلات الصلب على البارد والساخن " ، ألواح الطاقة الشمسية والكابلات الهوائية والأسلاك المعزولة وعدادات الكهرباء الذكية ، محركات الديزل والمحركات الكهربائية ووحدات لحام الكهرباء وضواغط الهواء ، أنظمة الرى الحديث ومعدات الميكنة الزراعية ، مصانع تحويل المخلفات لطاقة وسماد عضوى ، وحدات تنقية ومعالجة الصرف وتحلية المياه، المفرقعات الصناعية التى تستخدم فى أعمال الإنشاءات وشق الطرق )

من جانبه أكد الدكتور محمد اَيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، قوة الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع الشقيقتين مصر والمغرب في مختلف المجالات.

وأعرب عن اهتمام العديد من الشركات المغربية بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري و المدني، خاصةً في ظل ما تتميز به الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وقدرات بشرية على أعلى مستوى فضلاً عن ما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بمصر، الأمر الذي من شأنه المساهمة في إقامة شراكات صناعية واعدة بين الجانبين في مختلف المجالات.