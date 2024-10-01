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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية السورية: الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانًا جويًا على تجمعات سكنية

سوريا
سوريا
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أعلنت الخارجية السورية، أن الاحتلال الإسرائيلي، شن فجر اليوم عدوانًا جويًا بالطيران الحربي والمسير مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية مكتظة بالسكان ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات.

وأدانت الخارجية السورية، العدوان الإسرائيلي على المدنيين والانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا ودول المنطقة، كما جددوا الدعوة للعالم لوضع حد للتفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أكدت الخارجية السورية، حق سوريا المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة الجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

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