التنمية المحلية: تطبيق اشتراطات البناء في العواصم بهدف الحد من المخالفات.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن موقف التسهيلات الجديدة في قانون البناء وطريقة إصدار رخصة بناء، قائلًا: "إن اشتراطات البناء الحديث والتي صدرت في مارس 2021، والتي كانت مجموعة اشتراطات تطبق على مجموعة من المدن والمحافظات وليس القرى.

وقال "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن اشتراطات البناء كانت تطبق في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بهدف الحد من زيادة العمران غير المخطط أو مخالفات البناء، وتنظيم حركة البناء لمنع الضغط على الطرق والصرف الصحي والخدمات التي توجه للوحدات الجديدة.

وتابع، أنه تم تبسيط إجراءات البناء من 15 لـ8 إجراءات وهي (إثبات ملكية الأرض، تقديم المواطن طلب بصورة الرقم القومي مع كروكي المكان، قيام المركز التكنولوجي بعمل رفع مساحي بمديرية المساحة بعد تسديد الرسوم)، موضحًا أن مركز التنظيم بالحي يصدر شهادة بتلك الإجراءات بعد 5 أيام، ثم تقديم شهادة صلاحية الموقع وتقديم رسم المهندس الاستشاري، ومن ثم تصدر الرخصة.

وأشار إلى أن رخصة البناء حاليا تصدر بعد 60 يوما بشكل إجمالي بعد إنهاء الأوراق، ويتم تقديم شهادة من الحي بإدخال مرافق المياه والكهرباء.