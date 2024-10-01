حبيبة العرب .. محطات في حياة النجمة التركية هازال كايا بذكرى ميلادها

تُعتبر النجمة التركية هازال كايا واحدة من أبرز الوجوه الفنية التي استطاعت أن تأسر قلوب المشاهدين العرب، ليس فقط بجمالها اللافت، ولكن أيضًا بموهبتها الاستثنائية في التمثيل، وخاصة في دور " نهال" بمسلسل "العشق الممنوع"، ودور "فريحة" في مسلسل يحمل نفس الإسم، ، وحققت نجاحات باهرة في مسيرتها الفنية، حيث أصبحت رمزًا للجمال والموهبة في عالم الدراما التركية، وتقدم لكم "البوابة نيوز" في ذكرى ميلادها، أبرز محطات حياتها المهنية وأهم الجوائز التي حصلت عليها.

1- ولدت النجمة التركية هازال كايا في مدينة إسطنبول، تركيا، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا، والتحقت بمدرسة ثانوية إيطالية في إسطنبول، وتخرجت في عام 2010.

2- انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها، وتعرفت على عالم الفن في سن مبكرة جداً، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه والكمان لمدة 7 سنوات وكذلك التانجو، كما تتحدث باللغة التركية (اللغة الأم) وتتقن الإنجليزية بطلاقة وكذلك الإيطالية والفرنسية والألمانية.

3- كان أول دور لها 2007 في المسلسل التلفزيوني «جينكو» (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008 ، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية "نهال" في العشق الممنوع، والتي حققت شهرتها في العالم العربي من خلالها.

4- كما مثلت دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان اسميتها فريحة، وحقق المسلسل نجاحًا ساحقًا حول العالم، ويعد من أعلى النسب التلفزيونية مشاهدة في تركيا.

5- وفي عام 2017-2019 كان لها البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز، واسمها الحقيقي هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة.

6- تتميز هازال بأدائها المتنوع وقدرتها على تجسيد شخصيات متعددة بعمق وإحساس، فقد أثبتت أنها ليست مجرد وجه جميل، بل لديها قدرة فائقة على التفاعل مع المشاعر، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات الدراما التركية.

7- على مدار مسيرتها، حصلت هازال كايا على العديد من الجوائز، منها: جائزة "أفضل ممثلة" في مهرجان أنطاليا السينمائي، و جائزة "أفضل ممثلة شابة" في مهرجان "Golden Butterfly"، وجائزة "أفضل ممثلة" في مهرجان "تيليفا".

8- تعتبر هازال كايا أيضًا من النجمات الناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتفاعل مع معجبيها بانتظام، مما يزيد من ارتباطهم بها، وتحرص على مشاركة لحظات من حياتها اليومية، سواء كانت تتعلق بعملها الفني أو حياتها الشخصية، مما يضفي لمسة من القرب والتواصل مع جمهورها.