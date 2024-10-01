القومي للإعاقة ينظم الملتقى الدولي "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع ‎المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الملتقى الدولي بعنوان " مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"، اليوم الثلاثاء، والذي يتضمن جلسات علمية وورش عمل يقدمها خبراء من مصر وروسيا، يتخلله معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد مارات جاتين، مدير المركز الثقافي الروسي، أن المركز الثقافي الروسي يسعى لتعزيز التعاون في المجالات التي تسهم في تنمية الدولتين الروسية والمصرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الملتقى هدفه تسليط الضوء علي الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال استعراض الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى بناء جمهورية جديدة.

وأشار مارات جاتين، خلال كلمته إلى أن هذا التعاون يشمل اندماج الأشخاص ذوي الهمم، من خلال برنامج خاص يقوم به الخبراء المتطوعون لتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مؤكدًا أنه يعتبر هذا هو العام الثاني للملتقي ففي خلال العام الماضي كانت معظم الفاعليات بالقاهرة ويومين فقط في الإسكندرية أما هذا العام في الإسكندرية فقط واليوم أقيمت الندوة لتبادل الخبرات.

وأوضح، أن البيت الروسي يسعى أكثر إلى التعاون في المجالات التي تنمي الدولة الروسية والمصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون في مجال اندماج الأشخاص ذوي الهمم.