حزب الاتحاد: الشائعات شوكة في ظهر الأمن القومي

أكد محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث بالعديد من الرسائل المهمة خلال الساعات الأخيرة التي تكشف مدى خطورة الوضع الإقليمي في ظل التصعيد الحالي، والذي ينذر بعواقب شديدة الكارثية على الاستقرار والسلم الدوليين، مشيرا إلى تطور الوضع وتزايد التصعيد، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي اجتياح الجنوب اللبناني بريا.

وذكر "الشورى"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاجتياح البري للبنان هو حلقة جديدة من التصعيد الذي ينذر بعواقبه الوخيمة على المنطقة، وهو ثمرة لما يحدث في غزة والاستمرار في الحرب، مشيرًا إلى أن العالم يتذكر الآن التصريحات المصرية التي حذرت بشكل مباشر من اتساع رقعة الصراع، وهو ما تحدث بصدده الآن.

ونوه نائب رئيس حزب الاتحاد، أن الرسالة الأخرى التي وجه بها الرئيس السيسي كانت للداخل للمصري، وقد ارتبط بالوضع الإقليمي وبما يدور في المنطقة من تصعيد، مشددا على ضرورة أن يعي الجميع تلك التحذيرات خاصة من الشائعات التي تمثل شوكة في ظهر الأمن القومي.

وأشار محمد الشورى، إلى وعي الجبهة الداخلية بما يشهده الوضع الإقليمي يمثل أهمية كبيرة، وفي ضوء ذلك يتضح إلى أي مدى أهمية الجلسة الخاصة التي يعقدها الحوار الوطني لدعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة والوضع الإقليمي المُعقد.