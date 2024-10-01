لوفتهانزا الألمانية تعلق جميع رحلاتها إلى إسرائيل

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بان مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، قد أعلنت تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي دعا سكان بلدات حدودية بجنوب لبنان لإخلائها، وأفادت أن هناك ترجيحات بأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان ستتركز على إزالة مواقع أقامها حزب الله قرب الحدود مباشرة.

وكانت «سي إن إن» قد أوضحت، أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أكد اغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، الجمعة الماضية في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

واغتالت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددًا من القادة الميدانيين لحزب الله بينهم قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور، والقائدان في قوة الرضوان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، وذلك في أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب العام 2006.