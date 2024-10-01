جريج مكدانيال نائبًا للرئيس للأصول بأبتشي في مصر

أعلنت شركة أباتشي مصر اليوم، تعيين جريج ماكدانيال نائبًا للرئيس والمدير العام لأصول الشركة في مصر.

انضم ماكدانيال، الذي تولى منصبه المؤقت منذ شهر مايو، إلى شركة أباتشي في عام 2001 وشغل مناصب إدارية ومناصب بإدارة العمليات مع مسؤوليات متزايدة في بيرميان، كندا، وكذلك مصر. عمل سابقاً في شركة شيفرون للبترول.

وقال ماكدانيال: "يشرفني أن أقبل منصب نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشي في مصر، عاملا مع القوى العاملة الموهوبة لدينا، فإنني متحمس لدفع المنطقة نحو النجاح المستمر"، ويتمتع قطاع الطاقة في مصر بمستقبل واعد بتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ونتطلع إلى مواصلة بناء شراكتنا القوية مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وسوف نواصل العمل بشكل وثيق معه وفريقه بينما نعمل على تعزيز التزاماتنا في المنطقة".

وكجزء من هذا التغيير، الذي أصبح ساريًا اليوم أيضًا، سيتولى بريان هراديكي منصب ماكدانيال السابق كمدير عام لشركة خالدة للبترول (ممثلاً لشركة أباتشي).

تمتد مسيرة هراديكي المهنية لما يقرب من عقدين من الزمن مع شركة أباتشي، حيث عمل بشكل أساسي في أدوار مختلفة في الأصول الدولية للشركة، وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير العام لشركة أباتشي لأنشطة البحث والاستكشاف والتطوير في مصر، كما شغل سابقًا منصب مدير عام الأصول في حقلي فورتيز وبيريل في المملكة المتحدة.