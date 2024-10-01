مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لدور الانعقاد الخامس والأخير

انطلقت الجلسة العامة الأولى في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من مقره القديم والعريق بميدان التحرير، بوسط القاهرة، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بموجب صلاحياته الدستورية

وقال مجلس النواب في بيان له: "إنه في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني يعقد المجلس الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس (يومي الثلاثاء، والأربعاء 1 و 2 أكتوبر 2024) بمقر المجلس الحالي (التحرير - وسط البلد).

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأخير ما يلي:

أولا: تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 411 لسنة 2024 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني.

ثانيا: تلاوة قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

ثالثا: تلاوة الرسائل التي تلقاها مجلس النواب والتي تتمثل في القوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية باتفاقيات.

كما أنه من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى كلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب يتوجه فيها لأعضاء مجلس النواب والشعب المصري بمناسبة عودة مجلس النواب للانعقاد، كما تتضمن فيها ملامح عمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير واستكمال ما بدأه في أدوار الانعقاد الأربعة السابقة.

ومن المقرر أن تتضمن الكلمة التأكيد على تعاون مجلس النواب مع أجهزة الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات، ومن المقرر أن تشهد الجلسة موافقة المجلس على إرسال برقية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يؤكد فيها ثقته وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى وسياساته الداخلية والخارجية.

وتختتم أعمال الجلسة بدعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للتقدم بطلب إلى للمستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس، تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.