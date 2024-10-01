متشربهاش الصبح.. الأوقات المثالية لتناول القهوة على مدار اليوم

تُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث تحتل مكانة خاصة في حياة الملايين من الناس، في للكثيرين ليست مجرد مشروب يُتناول في الصباح، بل هي تجربة ثقافية واجتماعية تمتد عبر مختلف الأوقات والمناسبات، وتشير الدراسات إلى أن توقيت تناول القهوة يلعب دورًا حاسمًا في تأثيرها على الجسم والعقل، وفي هذا السياق تقدم لكم "البوابة نيوز"، الوقت الأمثل لتناول القهوة، وكذلك الفوائد العلمية والنصائح المتعلقة بتوقيت تناول القهوة لتحقيق أقصى استفادة منها، وفقاً لما نشره موقع "times of India" الطبي.

1- توقيت تناول القهوة يلعب دورًا حاسمًا في تأثيرها على الجسم والعقل، فالأبحاث تُظهر أن مستويات الكورتيزول، المعروف بهرمون الإجهاد، تصل إلى ذروتها بين الساعة 8 و9 صباحًا، لذلك، ينصح الخبراء بتجنب تناول القهوة في هذه الفترة، حيث قد يكون الجسم أكثر قدرة على الاستيقاظ والتركيز بدونها.

2- يُفضل تناول القهوة بين الساعة 9:30 و11:30 صباحًا، فخلال هذه الفترة، تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، مما يسمح للقهوة بتوفير دفعة إضافية من الطاقة والتركيز، وتُعتبر هذه الساعة مثالية للمحافظة على مستوى الأداء العالي خلال اليوم.

3- يمكن أن تكون فترة بعد الظهر (من الساعة 1 إلى 3 مساءً) مناسبة أخرى لتناول القهوة، خاصة بعد تناول وجبة الغداء، عندما قد يشعر الكثيرون بالكسل، إذ يمكن لجرعة صغيرة من الكافيين أن تعيد النشاط وتساعد في محاربة الشعور بالتعب.

4- يجب الحذر من تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم، فينصح الخبراء بعدم تناول القهوة بعد الساعة 4 مساءً، حيث أن الكافيين يمكن أن يؤثر على نوعية النوم ويجعل من الصعب الاسترخاء في المساء، كما أن استهلاك الكافيين في وقت متأخر قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، مما يؤثر على الصحة العامة والإنتاجية.

5- تعتبر القهوة أيضًا مشروبًا اجتماعيًا، حيث يفضل الكثيرون تناولها في اللقاءات الاجتماعية أو أثناء العمل مع الزملاء، لذا، من المهم أيضًا مراعاة السياقات الاجتماعية عند تناول القهوة، حيث يمكن أن تعزز من الروابط بين الأشخاص.

6- تأثير القهوة يختلف من شخص لآخر، وفقًا لعوامل مثل الوزن، ومستوى التحمل للكافيين، والوقت الذي يُستغرقه الجسم لهضم القهوة، لذلك، من المهم أن يكون كل شخص على دراية باستجابته الشخصية للكافيين.

7- الوقت المناسب لتناول القهوة مرتبطًا بالأنشطة اليومية والإيقاع البيولوجي لكل فرد، مع الأخذ بعين الاعتبار النصائح العلمية، يمكن لعشاق القهوة أن يستمتعوا بفوائد هذا المشروب المفضل دون التأثير سلبًا على صحتهم أو نمط حياتهم، ومع اقتراب أول فنجان من القهوة، يُدرك الجميع أن القهوة ليست مجرد مشروب، بل هي تجربة متكاملة تعزز من الإبداع وتجمع بين الأصدقاء والعائلة.